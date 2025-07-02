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Вибух на Житомирщині — є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 20:22
Вибух у Житомирі 2 липня — є загиблі та поранені
Дим від вибухів біля Житомира. Фото: Суспільне

Внаслідок вибухів поблизу Житомира 2 липня загинуло щонайменше двоє людей. Крім того, ще 15 осіб постраждали.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram. 

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Нові деталі вибуху біля Житомира

Бунечко розповів, що сьогодні на трасі поблизу Житомира сталося два вибухи. Станом на зараз відомо про двох загиблих та 15 поранених. Крім того, пошкоджено приватні будинки та багато автомобілів. 

Очільник Житомирської ОВА також опублікував контактні дані для людей, які потребують допомоги у селі Березино. Зокрема, йдеться про тих, чиє житло зазнало руйнувань внаслідок вибуху поблизу Житомира.

Телефони контактних осіб:

  • 0 (67) 784 54 51 — Олена Грищук,
  • 0 (98) 608 02 45 — Катерина Халімовська.
Вибухи у Житомирській області 2 липня
Скриншот допису Віталія Бунечка

Що передувало

Нагадаємо, 2 липня близько 18:00 поблизу Житомира пролунало кілька потужних вибухів.

За даними міськради, гучно було на одній з АЗС у селі Березина. Наразі на місці працюють екстрені служби, туди виїхало щонайменше 20 карет швидкої допомоги. 

вибух Житомир АЗС поранення загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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