Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Взрыв на Житомирщине — есть погибшие и раненые

Взрыв на Житомирщине — есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 20:22
Взрыв в Житомире 2 июля — есть погибшие и раненые
Дым от взрывов возле Житомира. Фото: Суспільне

В результате взрывов вблизи Житомира 2 июля погибли по меньшей мере два человека. Кроме того, еще 15 людей пострадали.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Новые детали взрыва возле Житомира

Бунечко рассказал, что сегодня на трассе вблизи Житомира произошло два взрыва. По состоянию на сейчас известно о двух погибших и 15 раненых. Кроме того, повреждены частные дома и много автомобилей.

Глава Житомирской ОВА также опубликовал контактные данные для людей, которые нуждаются в помощи в селе Березино. В частности, речь идет о тех, чье жилье подверглось разрушениям в результате взрыва вблизи Житомира.

Телефоны контактных лиц:

  • 0 (67) 784 54 51 — Елена Грищук,
  • 0 (98) 608 02 45 — Екатерина Халимовская.
Вибухи у Житомирській області 2 липня
Скриншот сообщения Виталия Бунечко

Что предшествовало

Напомним, 2 июля около 18:00 вблизи Житомира прозвучало несколько мощных взрывов.

По данным горсовета, громко было на одной из АЗС в селе Березина. Сейчас на месте работают экстренные службы, туда выехало не менее 20 карет скорой помощи.

взрыв Житомир АЗС ранение погибшие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации