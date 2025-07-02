Взрыв в Житомире 2 июля — есть погибшие и раненые

Дым от взрывов возле Житомира. Фото: Суспільне

В результате взрывов вблизи Житомира 2 июля погибли по меньшей мере два человека. Кроме того, еще 15 людей пострадали.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.

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Бунечко рассказал, что сегодня на трассе вблизи Житомира произошло два взрыва. По состоянию на сейчас известно о двух погибших и 15 раненых. Кроме того, повреждены частные дома и много автомобилей.

Глава Житомирской ОВА также опубликовал контактные данные для людей, которые нуждаются в помощи в селе Березино. В частности, речь идет о тех, чье жилье подверглось разрушениям в результате взрыва вблизи Житомира.

Телефоны контактных лиц:

0 (67) 784 54 51 — Елена Грищук,

0 (98) 608 02 45 — Екатерина Халимовская.

Скриншот сообщения Виталия Бунечко

Что предшествовало

Напомним, 2 июля около 18:00 вблизи Житомира прозвучало несколько мощных взрывов.

По данным горсовета, громко было на одной из АЗС в селе Березина. Сейчас на месте работают экстренные службы, туда выехало не менее 20 карет скорой помощи.