Взрыв в Житомире 2 июля — есть погибшие и раненые

Взрыв на Житомирщине — есть погибшие и раненые
В результате взрывов вблизи Житомира 2 июля погибли по меньшей мере два человека. Кроме того, еще 15 людей пострадали.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.
Новые детали взрыва возле Житомира
Бунечко рассказал, что сегодня на трассе вблизи Житомира произошло два взрыва. По состоянию на сейчас известно о двух погибших и 15 раненых. Кроме того, повреждены частные дома и много автомобилей.
Глава Житомирской ОВА также опубликовал контактные данные для людей, которые нуждаются в помощи в селе Березино. В частности, речь идет о тех, чье жилье подверглось разрушениям в результате взрыва вблизи Житомира.
Телефоны контактных лиц:
- 0 (67) 784 54 51 — Елена Грищук,
- 0 (98) 608 02 45 — Екатерина Халимовская.
Что предшествовало
Напомним, 2 июля около 18:00 вблизи Житомира прозвучало несколько мощных взрывов.
По данным горсовета, громко было на одной из АЗС в селе Березина. Сейчас на месте работают экстренные службы, туда выехало не менее 20 карет скорой помощи.
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