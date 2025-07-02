Взрыв на Житомирщине 2 июля — новые детали от горсовета

Взрыв на Житомирщине — появились новые детали
Взрывы, которые 2 июля раздавались возле Житомира, были не на автозаправочной станции, а на объекте рядом. На месте работают все соответствующие службы, а пострадавшим оказывается помощь.
Об этом сообщили в Житомирском городском совете.
Что известно о взрыве на Житомирщине 2 июля
"Уточняем: взрыв произошел не на автозаправке, как сообщалось ранее, а на другом рядом расположенном объекте вблизи трассы в направлении Киева, за кольцевой дорогой — вблизи населенного пункта Березина", — говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что сейчас на месте работают все профильные службы, развернут оперативный штаб, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Также уже обеспечен минимальный проезд М06, который ранее был перекрыт. Однако водителей все же призывают воздержаться от движения по этой трассе до конца суток из-за проведения следственных действий и ликвидации последствий.
Кроме того, еще выясняются причины инцидента.
Напомним, 2 июля вблизи Житомира прогремел сильный взрыв. Сначала сообщалось, что громко было на одной из АЗС.
Незадолго в Житомирской ОГА сообщили, что в результате взрыва есть погибшие и раненые. Кроме того, повреждены частные дома и много автомобилей.
Читайте Новини.LIVE!