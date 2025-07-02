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Взрыв на Житомирщине — появились новые детали

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 21:03
Взрыв на Житомирщине 2 июля — новые детали от горсовета
Последствия взрывов вблизи Житомира. Фото: кадр из видео

Взрывы, которые 2 июля раздавались возле Житомира, были не на автозаправочной станции, а на объекте рядом. На месте работают все соответствующие службы, а пострадавшим оказывается помощь.

Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

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Что известно о взрыве на Житомирщине 2 июля

"Уточняем: взрыв произошел не на автозаправке, как сообщалось ранее, а на другом рядом расположенном объекте вблизи трассы в направлении Киева, за кольцевой дорогой — вблизи населенного пункта Березина", — говорится в сообщении.

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В горсовете отметили, что сейчас на месте работают все профильные службы, развернут оперативный штаб, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Также уже обеспечен минимальный проезд М06, который ранее был перекрыт. Однако водителей все же призывают воздержаться от движения по этой трассе до конца суток из-за проведения следственных действий и ликвидации последствий.

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Кроме того, еще выясняются причины инцидента.

Вибухи біля Житомира 2 липня
Скриншот сообщения Житомирского горсовета

Напомним, 2 июля вблизи Житомира прогремел сильный взрыв. Сначала сообщалось, что громко было на одной из АЗС.

Незадолго в Житомирской ОГА сообщили, что в результате взрыва есть погибшие и раненые. Кроме того, повреждены частные дома и много автомобилей.

пожар взрыв Житомир АЗС Житомирская область
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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