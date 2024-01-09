Вибух на залізниці РФ — у мережі показали вибухівку на поїзді

Поїзд з цистернами. Фото: росЗМІ

У мережі з'явилися фото вибухових пристроїв, які були закріплені на цистернах поїзда у Нижньому Тагілі. Внаслідок цього стався підрив залізниці біля нафтобази.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибухівка на російському поїзді

Журналісти стверджують, що вибухових пристроїв було декілька.

Вибухівка на російському поїзді. Фото: росЗМІ

На одній із цистерн, які видно на знімку, пише ТОВ "Газпромтранс". За відкритими даними, станція відноситься до Приволзької Північної дороги Астраханського відділення. РосЗМІ пишуть, що вказана юрособа із майже 14 млрд руб. статутного капіталу належить ПАТ "Газпром".

Вибухівка на російському поїзді. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, у Свердловській області РФ стався вибух біля залізничних шляхів вчора, 8 січня. Як стало відомо, могла бути пошкоджена залізнична колія, а також нафтобаза "Газпром Нафти", яка була збудована у 2021 році.

Також ми писали, що у Ростовській області біля міста Шахти знайшли тіло російського пропагандиста Олександра Рибіна. Востаннє він виходив у прямий ефір 30 грудня з тимчасово окупованого Маріуполя.

Додамо, вчора, 8 січня, у російському Бєлгороді було чутно вибухи. Місцева адміністрація заявила, що працювала протиповітряна оборона. Момент одного з вибухів було зафіксовано на камеру відеореєстратора автомобіля.