В російському Бєлгороді повідомляють про вибух
У російському Бєлгороді повідомляють про вибух. У місті працює сирена повітряної тривоги.
Про це повідомили російські Telegram-канали.
Вибух у Бєлгородській області
Повідомляється, що в Бєлгородській області працює ППО. На разі наслідки вибуху лишаються невідомими.
Мешканці перелякані збентежені, намагаються знайти укриття.
Реакція офіційної влади в РФ
"Близько 21.30 за московським часом було зупинено спробу Києва здійснити атаку із застосуванням РСЗВ RM-70 Vampir по об'єктах на території Росії", — повідомили в Міноборони держави-агресора.
Російські військові намагаються переконати, що засобами їхніх ППО було збито 10 реактивних снарядів РСЗВ RM-70, які знищили над Бєлгородською областю.
Також повідомляється, що вибух стався в районі Сіті-Молла у Бєлгороді.
Раніше ми повідомляли, що головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову спецоперацію 6 січня, спрямовану на ослаблення Росії. У Бєлгородській області було знищено два комплекси "Панцирь-С1".
Читайте Новини.LIVE!