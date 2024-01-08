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В російському Бєлгороді повідомляють про вибух

8 січня 2024 20:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В російському Бєлгороді повідомляють про вибух
Мешканці Бєлгородської області РФ під час вибухів. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У російському Бєлгороді повідомляють про вибух. У місті працює сирена повітряної тривоги.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

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Повідомляється, що в Бєлгородській області працює ППО. На разі наслідки вибуху лишаються невідомими.

Мешканці перелякані збентежені, намагаються знайти укриття.

Реакція офіційної влади в РФ

"Близько 21.30 за московським часом було зупинено спробу Києва здійснити атаку із застосуванням РСЗВ RM-70 Vampir по об'єктах на території Росії", — повідомили в Міноборони держави-агресора.

Російські військові намагаються переконати, що засобами їхніх ППО було збито 10 реактивних снарядів РСЗВ RM-70, які знищили над Бєлгородською областю.

Також повідомляється, що вибух стався в районі Сіті-Молла у Бєлгороді.

Раніше ми повідомляли, що головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову спецоперацію 6 січня, спрямовану на ослаблення Росії. У Бєлгородській області було знищено два комплекси "Панцирь-С1".

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