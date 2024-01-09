Взрыв на железной дороге РФ — в сети показали взрывчатку на поезде

Поезд с цистернами. Фото: росСМИ

В сети появились фото взрывных устройств, закрепленных на цистернах поезда в Нижнем Тагиле. В результате этого произошел подрыв железной дороги у нефтебазы.

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрывчатка на российском поезде

Журналисты утверждают, что взрывных устройств было несколько.

Взрывчатка на российском поезде. Фото: росСМИ

На одной из цистерн, которые видны на снимке, пишет ООО "Газпромтранс". По открытым данным, станция относится к Приволжской Северной дороге Астраханского отделения. РосСМИ пишут, что указанное юрлицо с почти 14 млрд руб. уставного капитала принадлежит ПАО "Газпром".

Взрывчатка на российском поезде. Фото: росСМИ

Напомним, в Свердловской области РФ произошел взрыв у железнодорожных путей вчера, 8 января. Как стало известно, могла быть повреждена железнодорожная колея, а также нефтебаза "Газпром Нефти", построенная в 2021 году.

Также мы писали, что в Ростовской области возле города Шахты нашли тело российского пропагандиста Александра Рыбина. В последний раз он выходил в прямой эфир 30 декабря из временно оккупированного Мариуполя.

Добавим, вчера, 8 января, в российском Белгороде были слышны взрывы. Местная администрация заявила, что работала противовоздушная оборона. Момент одного из взрывов был зафиксирован на камеру видеорегистратора автомобиля.