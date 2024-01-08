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У Бєлгороді момент прильоту був зафіксований на відео

8 січня 2024 23:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Бєлгороді момент прильоту був зафіксований на відео
Вибух у Бєлгороді. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні, 8 січня, у російському Бєлгороді було чутно вибухи. Місцева адміністрація заявила, що працювала протиповітряна оборона. 

Момент одного з вибухів було зафіксовано на камеру відеореєстратора автомобіля.

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Вибухи у Бєлгороді

На відео можна побачити, як автомобіль рухається дорогою, коли перед ним, з лівої сторони дороги камера фіксує вибух.

Намагаючись уникнути можливого повторного вибуху, водій вирішив, що краще з'їхати з дороги.

Раніше ми повідомляли, що у російському Бєлгороді повідомляли про вибух. У місті працювала сирена повітряної тривоги.

Нагадуємо, що головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову спецоперацію 6 січня, спрямовану на ослаблення Росії. У Бєлгородській області було знищено два комплекси "Панцирь-С1".

 

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