В Белгороде момент прилета был зафиксирован на видео
Сегодня, 8 января, в российском Белгороде были слышны взрывы. Местная администрация заявила, что работала противовоздушная оборона.
Момент одного из взрывов был зафиксирован на камеру видеорегистратора автомобиля.
Взрывы в Белгороде
На видео можно увидеть, как автомобиль двигается по догоре, когда перед ним, с левой стороны дороги камера фиксирует взрыв.
Пытаясь избежать возможного повторного взрыва, водитель решил, что лучше съехать с дороги.
Ранее сообщалось, что в российском Белгороде сообщали о взрыве. В городе работала сирена воздушной тревоги.
Напомним, что главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию 6 января, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".
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