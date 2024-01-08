В Белгороде момент прилета был зафиксирован на видео

Взрыв в Белгороде. Фото илюстративнное: росСМИ

Сегодня, 8 января, в российском Белгороде были слышны взрывы. Местная администрация заявила, что работала противовоздушная оборона.

Момент одного из взрывов был зафиксирован на камеру видеорегистратора автомобиля.

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На видео можно увидеть, как автомобиль двигается по догоре, когда перед ним, с левой стороны дороги камера фиксирует взрыв.

Пытаясь избежать возможного повторного взрыва, водитель решил, что лучше съехать с дороги.

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде сообщали о взрыве. В городе работала сирена воздушной тревоги.

Напомним, что главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию 6 января, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".