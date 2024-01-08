У Свердловській області РФ підірвали залізницю біля нафтобази, — росЗМІ
У Свердловській області РФ стався вибух біля залізничних шляхів сьогодні, 8 січня. Як стало відомо, могла бути пошкоджена залізнична колія, а також нафтобаза "Газпром Нафти", яка була збудована у 2021 році.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Що відомо про вибух у Свердловській області 8 січня
За словами свідків, вибух стався саме на залізничних шляхах. Ймовірна причина вибуху — детонація вибухового пристрою.
Орієнтовно це сталося на залізничній станції Сан-Донато на північній околиці Нижнього Тагіла. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Своєю чергою у місцевому Telegram-каналі повідомляють, що вибух міг статися в мікрорайоні "Рудник".
Яка зараз ситуація в регіоні
"Внаслідок інциденту сходження залізничних вагонів не сталося, пошкоджень залізничного полотна не зафіксовано. Наразі проводиться комплекс заходів щодо забезпечення безпеки в районі інциденту", — додали пізніше у повідомленні.
Також на виїзді з Нижнього Тагіла перевіряють всі автомобілі. Правоохоронці зупиняють кожну автівку, перевіряють документи водіїв та навіть пасажирів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у підмосковному місті Подольськ, а саме в мікрорайоні Климовськ, протягом трьох днів не було опалення та гарячої води. У місті через це ввели надзвичайний стан локального характеру, водночас люди вже почали розпалювати багаття прямо на вулиці.
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