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У Свердловській області РФ підірвали залізницю біля нафтобази, — росЗМІ

8 січня 2024 17:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Свердловській області РФ підірвали залізницю біля нафтобази, — росЗМІ
Залізниця у Свердловській області, поблизу якої стався вибух. Фото: t.me/tagilcityru
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Свердловській області РФ стався вибух біля залізничних шляхів сьогодні, 8 січня. Як стало відомо, могла бути пошкоджена залізнична колія, а також нафтобаза "Газпром Нафти", яка була збудована у 2021 році.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Що відомо про вибух у Свердловській області 8 січня

За словами свідків, вибух стався саме на залізничних шляхах. Ймовірна причина вибуху — детонація вибухового пристрою.

Орієнтовно це сталося на залізничній станції Сан-Донато на північній околиці Нижнього Тагіла. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Своєю чергою у місцевому Telegram-каналі повідомляють, що вибух міг статися в мікрорайоні "Рудник". 

вибух на залізничній колії в РФ
Скриншот допису з Telegram "TagilCity Нижний Тагил"

Яка зараз ситуація в регіоні

"Внаслідок інциденту сходження залізничних вагонів не сталося, пошкоджень залізничного полотна не зафіксовано. Наразі проводиться комплекс заходів щодо забезпечення безпеки в районі інциденту", — додали пізніше у повідомленні. 

вибух на залізничній колії в РФ
Скриншот допису з Telegram "TagilCity Нижний Тагил"

Також на виїзді з Нижнього Тагіла перевіряють всі автомобілі. Правоохоронці зупиняють кожну автівку, перевіряють документи водіїв та навіть пасажирів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у підмосковному місті Подольськ, а саме в мікрорайоні Климовськ, протягом трьох днів не було опалення та гарячої води. У місті через це ввели надзвичайний стан локального характеру, водночас люди вже почали розпалювати багаття прямо на вулиці. 

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