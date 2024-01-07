У російському Подольську вже три доби немає опалення — люди почали розпалювати багаття

Люди у Подольську. Фото: Григорій Артамонов / Telegram

У підмосковному місті Подольськ, а саме в мікрорайоні Климовськ, вже третій день немає опалення та гарячої води. У місті через це ввели надзвичайний стан локального характеру, водночас люди вже почали розпалювати багаття прямо на вулиці.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Зазначається, що температура повітря у квартирах становить близько -10 °C. Наразі неможливо відігріти котли та труби через прорив на теплотрасі місцевого патронного заводу.

Проте навіть якщо в трубах і з'явиться гаряча вода, то це не подолає наслідки всіх проблем, адже у багатьох місцях по всьому місту прорвало труби, тому варто очікувати на нові протікання.

Бездіяльність місцевої влади

Своєю чергою за словами мера Подольська, людям роздали обігрівачі та ковдри.

Водночас місцеві жителі скаржаться на бездіяльність влади, адже 20 тисяч людей у місті залишилися без тепла. А в самому Подольську працює лише два пункти обігріву.

Також люди почали розводити багаття, аби зігрітися, прямо на вулиці.

Скриншот повідомлення одного із місцевих жителів

Нагадаємо, раніше губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні проведуть евакуацію місцевих. За його словами, росіяни можуть виїхати до Старого Осколу або Губкіна.