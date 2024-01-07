В российском Подольске уже трое суток нет отопления — люди начали разжигать костер

Люди в Подольске. Фото: Григорий Артамонов / Telegram

В подмосковном городе Подольск, а именно в микрорайоне Климовск, уже третий день нет отопления и горячей воды. В городе из-за этого ввели чрезвычайное положение локального характера, в то же время люди уже начали разжигать костер прямо на улице.

Об этом пишут российские СМИ.

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Температура воздуха в квартирах составляет около -10 °C. Пока невозможно отогреть котлы и трубы из-за прорыва на теплотрассе местного патронного завода.

Однако даже если в трубах и появится горячая вода, то это не преодолеет последствия всех проблем, ведь во многих местах по всему городу прорвало трубы, поэтому стоит ожидать новых протечек.

Бездействие местных властей

В свою очередь, по словам мэра Подольска, людям раздали обогреватели и одеяла.

В то же время, местные жители жалуются на бездействие властей, ведь 20 тысяч человек в городе остались без тепла. А в самом Подольске работает всего два пункта обогрева.

Также люди начали разводить костер, чтобы согреться прямо на улице.

Скриншот сообщения одного из местных жителей

Напомним, ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе проведут эвакуацию местных. По его словам, россияне могут выехать в Старый Оскол или Губкин.