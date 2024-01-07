В российском Подольске уже трое суток нет отопления — люди начали разжигать костер
В подмосковном городе Подольск, а именно в микрорайоне Климовск, уже третий день нет отопления и горячей воды. В городе из-за этого ввели чрезвычайное положение локального характера, в то же время люди уже начали разжигать костер прямо на улице.
Об этом пишут российские СМИ.
Почему в Подольске нет отопления
Температура воздуха в квартирах составляет около -10 °C. Пока невозможно отогреть котлы и трубы из-за прорыва на теплотрассе местного патронного завода.
Однако даже если в трубах и появится горячая вода, то это не преодолеет последствия всех проблем, ведь во многих местах по всему городу прорвало трубы, поэтому стоит ожидать новых протечек.
Бездействие местных властей
В свою очередь, по словам мэра Подольска, людям раздали обогреватели и одеяла.
В то же время, местные жители жалуются на бездействие властей, ведь 20 тысяч человек в городе остались без тепла. А в самом Подольске работает всего два пункта обогрева.
Также люди начали разводить костер, чтобы согреться прямо на улице.
Напомним, ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе проведут эвакуацию местных. По его словам, россияне могут выехать в Старый Оскол или Губкин.
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