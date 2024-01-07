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В российском Подольске уже трое суток нет отопления — люди начали разжигать костер

7 января 2024 16:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В российском Подольске уже трое суток нет отопления — люди начали разжигать костер
Люди в Подольске. Фото: Григорий Артамонов / Telegram
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В подмосковном городе Подольск, а именно в микрорайоне Климовск, уже третий день нет отопления и горячей воды. В городе из-за этого ввели чрезвычайное положение локального характера, в то же время люди уже начали разжигать костер прямо на улице.

Об этом пишут российские СМИ.

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Температура воздуха в квартирах составляет около -10 °C. Пока невозможно отогреть котлы и трубы из-за прорыва на теплотрассе местного патронного завода.

Однако даже если в трубах и появится горячая вода, то это не преодолеет последствия всех проблем, ведь во многих местах по всему городу прорвало трубы, поэтому стоит ожидать новых протечек.

Бездействие местных властей

В свою очередь, по словам мэра Подольска, людям раздали обогреватели и одеяла.

В то же время, местные жители жалуются на бездействие властей, ведь 20 тысяч человек в городе остались без тепла. А в самом Подольске работает всего два пункта обогрева.

Также люди начали разводить костер, чтобы согреться прямо на улице.

люди в Подольске сидят без тепла и воды
Скриншот сообщения одного из местных жителей

Напомним, ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе проведут эвакуацию местных. По его словам, россияне могут выехать в Старый Оскол или Губкин.

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