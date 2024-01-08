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В Свердловской области РФ подорвали железную дорогу возле нефтебазы, — росСМИ

8 января 2024 17:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Свердловской области РФ подорвали железную дорогу возле нефтебазы, — росСМИ
Железная дорога в Свердловской области, возле которой произошел взрыв. Фото: t.me/tagilcityru
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Свердловской области РФ произошел взрыв у железнодорожных путей сегодня, 8 января. Как стало известно, могла быть повреждена железнодорожная колея, а также нефтебаза "Газпром Нефти", построенная в 2021 году.

Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно о взрыве в Свердловской области 8 января

По словам свидетелей, взрыв произошел как раз на железнодорожных путях. Вероятная причина взрыва — детонация взрывного устройства.

Примерно это произошло на железнодорожной станции Сан-Донато на северной окраине Нижнего Тагила. По предварительной информации, никто не пострадал.

В свою очередь в местном Telegram-канале сообщают, что взрыв мог произойти в микрорайоне "Рудник".

взрыв на железнодорожном пути в РФ
Скриншот сообщения из Telegram "TagilCity Нижний Тагил"

Какая сейчас ситуация в регионе

"В результате инцидента схождения железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано. В настоящее время проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента", — добавили позже в сообщении.

взрыв на железнодорожном пути в РФ
Скриншот сообщения из Telegram "TagilCity Нижний Тагил"

Также на выезде из Нижнего Тагила проверяют все автомобили. Правоохранители останавливают каждый автомобиль, проверяют документы водителей и даже пассажиров.

Напомним, ранее мы писали, что в подмосковном городе Подольск, а именно в микрорайоне Климовск, в течение трех дней не было отопления и горячей воды. В городе из-за этого ввели чрезвычайное состояние локального характера, в то же время люди уже начали разжигать костер прямо на улице.

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