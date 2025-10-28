Вибух газу у Хмельницькому 28 жовтня — є постраждалі

Рятувальники на місці вибуху в Хмельницькому. Фото: ДСНС

Внаслідок вибуху газу у житловому будинку в Хмельницькому 28 жовтня є постраждалі. Серед них дитина.

Про це повідомили у ДСНС.

Вибух газу в Хмельницькому 28 жовтня

Рятувальники розповіли, що через вибух у багатоповерхівці постраждали п'ятеро людей, серед яких одна дитина. Також частково зруйновані дев'ять квартир, а ще 15 квартир пошкоджені. Попередньо, під завалами може перебувати людина.

Рятувальники біля пошкодженого будинку. Фото: ДСНС

Пошкоджений будинок після вибуху газу. Фото: ДСНС

Рятувальники на виклику після вибуху газу. Фото: ДСНС

Рятувальник знайшов кішку після вибуху газу. Фото: ДСНС

Рятувальник віддає врятовану кішку власниці. Фото: ДСНС

Руйнування будинку в Хмельницькому. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху газу. Фото: ДСНС

"На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Розгорнуто "Пункт незламності" та пункт для надання психологічної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Наразі обставини та причину вибуху з'ясовують відповідні служби.

Нагадаємо, 28 жовтня у Хмельницькому стався вибух газу в будинку. Внаслідок цього завалилося три поверхи.

Також ми писали, що у Житомирської області 24 жовтня чоловік підірвав гранату на пероні вокзалу. Внаслідок цього загинули четверо людей, а ще 10 отримали поранення.