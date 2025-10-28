Вибух газу у Хмельницькому 28 жовтня — є постраждалі

Вибух газу у Хмельницькому — серед постраждалих є дитина
Внаслідок вибуху газу у житловому будинку в Хмельницькому 28 жовтня є постраждалі. Серед них дитина.
Про це повідомили у ДСНС.
Вибух газу в Хмельницькому 28 жовтня
Рятувальники розповіли, що через вибух у багатоповерхівці постраждали п'ятеро людей, серед яких одна дитина. Також частково зруйновані дев'ять квартир, а ще 15 квартир пошкоджені. Попередньо, під завалами може перебувати людина.
"На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Розгорнуто "Пункт незламності" та пункт для надання психологічної допомоги", — йдеться у повідомленні.
Наразі обставини та причину вибуху з'ясовують відповідні служби.
Нагадаємо, 28 жовтня у Хмельницькому стався вибух газу в будинку. Внаслідок цього завалилося три поверхи.
Також ми писали, що у Житомирської області 24 жовтня чоловік підірвав гранату на пероні вокзалу. Внаслідок цього загинули четверо людей, а ще 10 отримали поранення.
