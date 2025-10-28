Видео
Видео

Главная Новости дня Взрыв газа в Хмельницком — среди пострадавших есть ребенок

Взрыв газа в Хмельницком — среди пострадавших есть ребенок

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 17:29
обновлено: 17:48
Взрыв газа в Хмельницком 28 октября — есть пострадавшие
Спасатели на месте взрыва в Хмельницком. Фото: ГСЧС

В результате взрыва газа в жилом доме в Хмельницком 28 октября есть пострадавшие. Среди них ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Читайте также:

Взрыв газа в Хмельницком 28 октября

Спасатели рассказали, что из-за взрыва в многоэтажке пострадали пять человек, среди которых один ребенок. Также частично разрушены девять квартир, а еще 15 квартир повреждены. Предварительно, под завалами может находиться человек.

Вибух газу в Хмельницькому 28 жовтня
Спасатели возле поврежденного дома. Фото: ГСЧС
Вибух газу у будинку в Хмельницькому
Поврежденный дом после взрыва газа. Фото: ГСЧС
У Хмельницькому вибухнув газ у будинку
Спасатели на вызове после взрыва газа. Фото: ГСЧС
Вибух газу у будинку в Хмельницькому 28 жовтня
Спасатель нашел кошку после взрыва газа. Фото: ГСЧС
Вибухнув газ у Хмельницькому 28 жовтня
Спасатель отдает спасенную кошку владелице. Фото: ГСЧС
У багатоповерхівці в Хмельницькому вибухнув газ
Разрушение дома в Хмельницком. Фото: ГСЧС
Хмельницький вибух газу 28 жовтня
Спасатели ликвидируют последствия взрыва газа. Фото: ГСЧС

"На месте происшествия работают все экстренные службы города: спасатели, медики, газовая служба, волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС и правоохранители. Развернут "Пункт несокрушимости" и пункт для оказания психологической помощи", — говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства и причину взрыва выясняют соответствующие службы.

Напомним, 28 октября в Хмельницком произошел взрыв газа в доме. В результате этого рухнуло три этажа.

Также мы писали, что в Житомирской области 24 октября мужчина взорвал гранату на перроне вокзала. В результате этого погибли четыре человека, а еще 10 получили ранения.

ГСЧС взрыв газ дом пострадавшие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
