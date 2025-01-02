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Вибух Cybertruck у Лас-Вегасі — поліція оголосила причину

2 січня 2025 07:35
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Вибух Cybertruck у Лас-Вегасі — поліція виявила феєрверк у кузові
Пожежники біля підірваного автомобіля. Фото: 9news
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Лас-Вегасі у середу, 1 січня, біля входу в готель Trump International Hotel Las Vegas вибухнув Cybertruck, унаслідок чого загинув водій і постраждали 7 осіб. Під час слідчих дій правоохоронці виявили в пікапі каністри з пальним і феєрверки.

Про це повідомляє Axios.

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Феєрверки в автомобілі

Під час виступу на брифінгу шериф поліції округу Кларк у Лас-Вегасі Кевін Макмахілл повідомив, що в задній частині вантажівки було виявлено "каністри з пальним і великі феєрверкові міномети" (піротехніка).

Окрім того, він сказав, що владі відомо, хто орендував вантажівку за допомогою додатку Turo в Колорадо. Розголошувати ім'я не будуть, доки слідчі не встановлять, чи була це та сама людина, яка загинула.

За словами шерифа, надане гендиректором Ілоном Маском відео, зняте на зарядних станціях Tesla, допомогло владі відстежити маршрут транспортного засобу.

Пікап прибув до Лас-Вегаса близько 07:30 ранку, а потім приблизно через годину в'їхав у зону паркування готелю Trump International Hotel, де простояв 15-20 секунд до вибуху.

На відео, представленому на пресконференції вдень, показано велику кількість обвуглених феєрверкових мінометів, каністр та інших вибухових пристроїв, звалених у кузов пікапа. Стіни самого кузова вантажівки залишилися цілими, оскільки вибух пронісся вгору, а не в різні боки.

Нагадаємо, в Лас-Вегасі пролунав вибух. Там загорівся автомобіль Tesla. Після вибуху в небо здійнявся густий дим. Внаслідок цього травми отримали семеро людей.

США Ілон Маск вибух авто електромобіль

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