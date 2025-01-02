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Взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе — полиция объявила причину

2 января 2025 07:35
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе – полиция обнаружила фейерверк в кузове
Пожарные возле взорванного автомобиля Фото: 9news
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Лас-Вегасе в среду, 1 января, у входа в отель Trump International Hotel Las Vegas взорвался Cybertruck, в результате чего погиб водитель и пострадали 7 человек. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили в пикапе канистры с топливом и фейерверки.

Об этом сообщает Axios.

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Фейерверки в автомобиле

Во время выступления на брифинге шериф полиции округа Кларк в Лас-Вегасе Кевин Макмахилл сообщил, что в задней части грузовика были обнаружены "канистры с топливом и большие фейерверковые минометы" (пиротехника).

Кроме того, он сказал, что властям известно, кто арендовал грузовик с помощью приложения Turo в Колорадо. Разглашать имя не будут, пока следователи не установят, был ли это тот же человек, который погиб.

По словам шерифа, предоставленное гендиректором Илоном Маском видео, снятое на зарядных станциях Tesla, помогло властям отследить маршрут транспортного средства.

Пикап прибыл в Лас-Вегас около 07:30 утра, а затем примерно через час въехал в зону парковки отеля Trump International Hotel, где простоял 15-20 секунд до взрыва.

На видео, представленном на пресс-конференции днем, показано большое количество обугленных фейерверковых минометов, канистр и других взрывных устройств, сваленных в кузов пикапа. Стены самого кузова грузовика остались целыми, поскольку взрыв пронесся вверх, а не в разные стороны.

Напомним, в Лас-Вегасе раздался взрыв. Там загорелся автомобиль Tesla. После взрыва в небо поднялся густой дым. В результате травмы получили семь человек.

США Илон Маск взрыв авто електромобиль

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