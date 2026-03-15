Верещук заявила, що необхідно зберегти фокус уваги на Україні

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук. Фото: Верещук/Facebook

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук вважає, що Україна має лишатися у фокусі уваги попри загострення ситуації на Близькому Сході. Вона зазначила, що повномасштабна війна в Україні має бути в топі новин. Адже, за її словами, Росії вигідно, аби світ забув про Україну на тлі війни в Ірані.

Про це Ірина Верещук сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Реклама

Верещук про увагу світу щодо війни в Україні

Ірина Верещук заявила, що світ не повинен відволікатися від війни в Україні, навіть через загострення війни на Близькому Сході.

Представниця Офісу президента зауважила, що Росія зацікавлена в тому, щоб міжнародна спільнота перемикнула увагу на інші конфлікти та забула про події в Європі, зокрема війну в Україні.

"Україна має бути в топі новин. Наші МЗС, всі решта органів роблять все залежне, щоб ми не зійшли на маргінес світової політики. Але ви очевидно розумієте і бачите інформування, як відбувається у світі й, так далі.

Ми маємо зберегти фокус уваги на Україні. Бо Росії дуже вигідно, щоб всі забули, що тут війна. Ні, це не так. Ніхто не має забути, бо війна є в Європі, в центрі Європи. І ми маємо говорити про те, що Росія має бути зупинена.

Не зупиниться Путін сам. Ми бачимо його спроби продовжувати наступальні дії. Ми бачимо його спроби атакувати цивільне населення. Путін має бути зупинений, Росія має понести відповідальність, заплатити за всі збитки, які вона завдала Україні й українцям", — зазначила Верещук.

Нещодавно президент Володимир Зеленський прокоментував відправлення українських спеціалістів до країн Близького Сходу. Він зазначив, що Україна не воює з Іраном, а українські команди вирушили на Близький Схід, аби поділитися досвідом.

Також глава держави відповів, чи отримував запит від Америки щодо надання допомоги. За словами президента, Україна отримала запит від США та деяких країн Перської затоки про надання підтримки. Зокрема, мовиться про можливості боротьби з безпілотниками.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявляв, що Америці не потрібна допомога України у захисті від дронів на Близькому Сході. За його словами, "такої потреби немає".