Верещук заявила, что необходимо сохранить фокус внимания на Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук. Фото: Верещук/Facebook

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук считает, что Украина должна оставаться в фокусе внимания, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Она отметила, что полномасштабная война в Украине должна быть в топе новостей. Ведь, по ее словам, России выгодно, чтобы мир забыл об Украине на фоне войны в Иране.

Об этом Ирина Верещук сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Верещук о внимании мира к войне в Украине

Ирина Верещук заявила, что мир не должен отвлекаться от войны в Украине, даже из-за обострения войны на Ближнем Востоке.

Представительница Офиса президента отметила, что Россия заинтересована в том, чтобы международное сообщество переключило внимание на другие конфликты и забыло о событиях в Европе, в частности войну в Украине.

"Украина должна быть в топе новостей. Наши МИД, все остальные органы делают все зависящее, чтобы мы не сошли на маргинес мировой политики. Но вы очевидно понимаете и видите информирование, как происходит в мире и так далее.

Мы должны сохранить фокус внимания на Украине. Потому что России очень выгодно, чтобы все забыли, что здесь война. Нет, это не так. Никто не должен забыть, потому что война есть в Европе, в центре Европы. И мы должны говорить о том, что Россия должна быть остановлена.

Не остановится Путин сам. Мы видим его попытки продолжать наступательные действия. Мы видим его попытки атаковать гражданское население. Путин должен быть остановлен, Россия должна понести ответственность, заплатить за все убытки, которые она нанесла Украине и украинцам", — отметила Верещук.

Недавно президент Владимир Зеленский прокомментировал отправку украинских специалистов в страны Ближнего Востока. Он отметил, что Украина не воюет с Ираном, а украинские команды отправились на Ближний Восток, чтобы поделиться опытом.

Также глава государства ответил, получал ли запрос от Америки о предоставлении помощи. По словам президента, Украина получила запрос от США и некоторых стран Персидского залива о предоставлении поддержки. В частности, говорится о возможности борьбы с беспилотниками.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявлял, что Америке не нужна помощь Украины в защите от дронов на Ближнем Востоке. По его словам, "такой необходимости нет".