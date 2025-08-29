Відео
Венс згадав про скандальну зустріч Зеленського та Трампа

Венс згадав про скандальну зустріч Зеленського та Трампа

Дата публікації: 29 серпня 2025 23:27
Віцепрезидент США заявив, про що жалкує через скандал у Білого домі під час першого візиту Зеленського
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю журналістам висловився щодо минулого скандалу у Білому домі, коли він під час зустрічі Трампа із Зеленським розкритикував українського президента за "невдячність". Джей Ді Венс розповів, про що жалкує, а про ще не дуже. 

Своїми роздумами на цю тему він поділився з журналістами USA Today.

Про що жалкує і не жалкує Венс

Чиновник зазначив, що йому не подобається, що суперечка сталась на очах журналістів. З іншого боку, проблемні питання та розбіжності між США та Україною потрібно неодмінно обговорювати.  

"Чи хотів би я, щоб у нас був скандал в Овальному кабінеті на публіці? Не обов'язково. Чи думаю я, що це насправді висвітлило деякі реальні питання розбіжностей між американською та українською стороною? Так, і я думаю, що це було корисно для американського народу, і я думаю, що ми продовжуватимемо вести ці розмови", — заявив віцепрезидент США.

Раніше повідомлялось, що Штати хочуть організувати технічні переговори між Україною та РФ. Це потрібно, щоб підготувати зустрічі лідерів у тристоронньому форматі.

Також ми інформували, що сьогодні голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником Трампа Стівеном Віткоффом. За підсумками він розповів, чи чинять США тиск на Україну щодо територій.

Володимир Зеленський скандал Дональд Трамп Білий дім Джей Ді Венс
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
