Віцепрезидент США заявив, про що жалкує через скандал у Білого домі під час першого візиту Зеленського

Венс згадав про скандальну зустріч Зеленського та Трампа
Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю журналістам висловився щодо минулого скандалу у Білому домі, коли він під час зустрічі Трампа із Зеленським розкритикував українського президента за "невдячність". Джей Ді Венс розповів, про що жалкує, а про ще не дуже.
Своїми роздумами на цю тему він поділився з журналістами USA Today.
Про що жалкує і не жалкує Венс
Чиновник зазначив, що йому не подобається, що суперечка сталась на очах журналістів. З іншого боку, проблемні питання та розбіжності між США та Україною потрібно неодмінно обговорювати.
"Чи хотів би я, щоб у нас був скандал в Овальному кабінеті на публіці? Не обов'язково. Чи думаю я, що це насправді висвітлило деякі реальні питання розбіжностей між американською та українською стороною? Так, і я думаю, що це було корисно для американського народу, і я думаю, що ми продовжуватимемо вести ці розмови", — заявив віцепрезидент США.
Раніше повідомлялось, що Штати хочуть організувати технічні переговори між Україною та РФ. Це потрібно, щоб підготувати зустрічі лідерів у тристоронньому форматі.
Також ми інформували, що сьогодні голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником Трампа Стівеном Віткоффом. За підсумками він розповів, чи чинять США тиск на Україну щодо територій.
