Вице-президент США заявил, о чем сожалеет из-за скандала в Белом доме во время первого визита Зеленского

Вэнс вспомнил о скандальной встрече Зеленского и Трампа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью журналистам высказался относительно прошлого скандала в Белом доме, когда он во время встречи Трампа с Зеленским раскритиковал украинского президента за "неблагодарность". Джей Ди Вэнс рассказал, о чем сожалеет, а о чем еще не очень.
Своими размышлениями на эту тему он поделился с журналистами USA Today.
О чем сожалеет и не сожалеет Вэнс
Чиновник отметил, что ему не нравится, что спор произошел на глазах журналистов. С другой стороны, проблемные вопросы и разногласия между США и Украиной нужно непременно обсуждать.
"Хотел бы я, чтобы у нас был скандал в Овальном кабинете на публике? Не обязательно. Думаю ли я, что это на самом деле осветило некоторые реальные вопросы разногласий между американской и украинской стороной? Да, и я думаю, что это было полезно для американского народа, и я думаю, что мы будем продолжать вести эти разговоры", — заявил вице-президент США.
Ранее сообщалось, что Штаты хотят организовать технические переговоры между Украиной и РФ. Это нужно, чтобы подготовить встречи лидеров в трехстороннем формате.
Также мы информировали, что сегодня глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом. По итогам он рассказал, оказывают ли США давление на Украину относительно территорий.
