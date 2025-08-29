Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вэнс вспомнил о скандальной встрече Зеленского и Трампа

Вэнс вспомнил о скандальной встрече Зеленского и Трампа

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 23:27
Вице-президент США заявил, о чем сожалеет из-за скандала в Белом доме во время первого визита Зеленского
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью журналистам высказался относительно прошлого скандала в Белом доме, когда он во время встречи Трампа с Зеленским раскритиковал украинского президента за "неблагодарность". Джей Ди Вэнс рассказал, о чем сожалеет, а о чем еще не очень.

Своими размышлениями на эту тему он поделился с журналистами USA Today.

Реклама
Читайте также:

О чем сожалеет и не сожалеет Вэнс

Чиновник отметил, что ему не нравится, что спор произошел на глазах журналистов. С другой стороны, проблемные вопросы и разногласия между США и Украиной нужно непременно обсуждать.

"Хотел бы я, чтобы у нас был скандал в Овальном кабинете на публике? Не обязательно. Думаю ли я, что это на самом деле осветило некоторые реальные вопросы разногласий между американской и украинской стороной? Да, и я думаю, что это было полезно для американского народа, и я думаю, что мы будем продолжать вести эти разговоры", — заявил вице-президент США.

Ранее сообщалось, что Штаты хотят организовать технические переговоры между Украиной и РФ. Это нужно, чтобы подготовить встречи лидеров в трехстороннем формате.

Также мы информировали, что сегодня глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом. По итогам он рассказал, оказывают ли США давление на Украину относительно территорий.

Владимир Зеленский скандал Дональд Трамп Белый дом Джей Ди Вэнс
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации