Венс зробив пропозицію Росії в обмін на мир

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у понеділок, 19 травня, зробив пропозицію для Росії. За його словами, якщо буде досягнуто миру в Україні, то можливе розморожування відносин з усім світом.

Про це пише Sky News.

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Під час спілкування з журналістами в літаку Венс заявив, що Вашингтон завжди пропонував Росії розморожування відносин з усім світом в обмін на мир в Україні.

За його словами, це "має багато економічних вигод", але Росія не отримає їх, якщо зможе продовжувати вбивати багато невинних людей.

"Якщо ви готові зупинити вбивства, США готові бути партнером у справі миру", — зауважив Венс.

Нагадаємо, 19 травня у Ватикані після інавгурації Папи Римського Венс разом з держсекретарем США Марко Рубіо зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

А сьогодні Венс заявив, що США можуть вийти з переговорів, якщо Росія не "захоче брати участь" у мирному процесі.