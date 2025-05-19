Вэнс сделал предложение России в обмен на мир

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в понедельник, 19 мая, сделал предложение для России. По его словам, если будет достигнут мир в Украине, то возможна разморозка отношений со всем миром.

Об этом пишет Sky News.

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Во время общения с журналистами в самолете Вэнс заявил, что Вашингтон всегда предлагал России размораживание отношений со всем миром в обмен на мир в Украине.

По его словам, это "имеет много экономических выгод", но Россия не получит их, если сможет продолжать убивать много невинных людей.

"Если вы готовы остановить убийства, США готовы быть партнером в деле мира", — отметил Вэнс.

Напомним, 19 мая в Ватикане после инаугурации Папы Римского Вэнс вместе с госсекретарем США Марко Рубио встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

А сегодня Вэнс заявил, что США могут выйти из переговоров, если Россия не "захочет участвовать" в мирном процессе.