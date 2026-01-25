Відео
Венс пояснив, чого Трамп чекає від Європи

Венс пояснив, чого Трамп чекає від Європи

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 08:05
Венс розкритикував Європу через енергію та міграцію
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters/Aaron Schwartz

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп виступає за сильніше, але при цьому самодостатнє НАТО. Політик упевнений, що у Європи вистачає ресурсів для того, щоб стати сильнішою.

Вашингтон не хоче, щоб Європа продовжувала покладатися на американську "парасольку безпеки", не вкладаючись у власну стійкість та обороноздатність, заявив Венс в інтерв'ю телеканалу Newsmax.

Джей Ді Венс зазначив, що ключові проблеми Європи лежать не тільки у військовій площині. Він вказав на високі ціни на електроенергію, які, на його думку, стали наслідком радикального підходу до "зеленої енергетики". Також політик розкритикував масову міграцію, яка, як він вважає, підриває стабільність та безпеку європейських держав.

Джей Ди Венс
Джей Ді Венс у Вашингтоні. Фото: Reuters/Aaron Schwartz

"Це просто погана політика. У Європи достатньо ресурсів, але немає розумних рішень, які ми бачили за адміністрації Трампа. Цивілізація не виживе, якщо через фанатизм у зеленій енергетиці люди платять надвеликі рахунки за електрику", — заявив Венс.

Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп пригрозив ввести 100% мита на всі канадські товари.

Також стало відомо, що вже найближчим часом може відбутися зустріч президента РФ Володимира Путіна та лідера України Володимира Зеленського.

США Дональд Трамп Європа політики Джей Ді Венс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
