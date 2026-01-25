Видео
Главная Новости дня Вэнс объяснил, чего Трамп ждет от Европы

Вэнс объяснил, чего Трамп ждет от Европы

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 08:05
Вэнс раскритиковал Европу из-за энергии и миграции
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters/Aaron Schwartz

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп выступает за более сильное, но при этом самодостаточное НАТО. Политик уверен, что у Европы хватает ресурсов для того, чтобы стать сильнее. 

Вашингтон не хочет, чтобы Европа продолжала полагаться на американскую "зонтик безопасности", не вкладываясь в собственную устойчивость и обороноспособность, заявил Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.

Джей Ди Вэнс отметил, что ключевые проблемы Европы лежат не только в военной плоскости. Он указал на высокие цены на электроэнергию, которые, по его мнению, стали следствием радикального подхода к "зелёной энергетике". Также политик раскритиковал массовую миграцию, которая, как он считает, подрывает стабильность и безопасность европейских государств.

Джей Ди Венс
Джей Ди Вэнс в Вашингтоне. Фото: Reuters/Aaron Schwartz

"Это просто плохая политика. У Европы достаточно ресурсов, но нет разумных решений, которые мы видели при администрации Трампа. Цивилизация не выживет, если из-за фанатизма в зелёной энергетике люди платят неподъемные счета за электричество", — заявил Вэнс.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на все канадские товары. 

Также стало известно, что уже в ближайшее время может состояться встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. 

США Дональд Трамп Европа политики Джей Ди Вэнс
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
