Зеленський оцінив удари України по Росії — вечірнє звернення
Ведучий Fox News попросив вибачення за заклик вбивати бездомних

Ведучий Fox News попросив вибачення за заклик вбивати бездомних

Дата публікації: 14 вересня 2025 19:39
Ведучий Браян Кілмейд вибачився за заклик убивати психічно хворих та бездомних
Браян Кілмейд. Фото: кадр з відео

Американський ведучий Fox News Браян Кілмейд попросив пробачення за заклик вбивати психічно хворих та бездомних людей. За його словами, він необачно сказав про смертельні інʼєкції.

Про це Браян Кілмейд заявив в ефірі Fox News у неділю, 14 вересня.

Читайте також:

Кілмейд попросив вибачення

Ведучий перепросив за "вкрай бездушне зауваження"

"Я, звісно, розумію, що не всі психічно хворі безхатьки поводяться як той злочинець у Північній Кароліні, і що багато безхатьків заслуговують на наше співчуття та підтримку", — наголосив Кілмейд.

Скандальну заяву ведучий сказав, коли в ефірі обговорювали вбивство українки Ірини Заруцької.

Нагадаємо, Кілмейд запропонував позбутися психічно хворих і бездомних людей. Він висловився про витрачені кошти на програми для безхатченків.

А нещодавно обвинувачений у вбивстві Ірини Заруцької заявив, що зарізав її, оскільки дівчина "читала його думки". Відомо, що у чоловіка параноїдальна шизофренія.

США скандал вбивство бездомні телеведучі
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
