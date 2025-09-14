Браян Кілмейд запропонував вбити психічно хворих та бездомних людей

Ефір Fox News. Фото: кадр із відео

Ведучий Fox News Браян Кілмейд запропонував позбутися психічно хворих і бездомних людей. Як варіант, він пропонує примусову смертельну ін’єкція, чи що подібне.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

Деталі скандалу

Причиною такого висловлювання стала заява гостя студії про те, що на програми для безхатченків виділяються величезні кошти, а вони здебільшого не хочуть отримувати необхідну допомогу, як і психічного нездорові люди. Шість запропонував дати таким людям вибір: або вони приймають ресурси, які дає держава, або сідають у в’язницю.

"Або примусова смертельна ін’єкція, ну чи щось таке. Просто вбийте їх", — додав Кілмейд.

Реакція соцмереж

У соцмережах заява ведучого Fox News здійняла хвилю обурення. Користувачі почали тегати у своїх дописах телеканал, очікуючи на його офіційну реакцію.

Що відомо про примусові смертельні ін'єкції

Такі ін’єкції використовувалися під час нацистської програми "T4". Це був один із методів "ліквідації" людей з інвалідністю та психічними захворюваннями, яких нацистський режим вважав "непридатними" для життя. До 1941 року нацисти стратили понад 70 тисяч людей завдяки програмі "T4".

Нагадаємо, раніше ведучий Fox News Джессі Уоттерс назвав анексію Канади "привілеєм".

Крім того, у квітні під час трансляції богослужіння у Києві Fox News підписав українську столицю Київ як російське місто.