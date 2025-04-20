Позначили Київ російським - у МЗС відреагували на ефір Fox News

У МЗС різко відреагували на помилку Fox News щодо Києва
Американський телеканал Fox News у неділю, 20 квітня, під час трансляції богослужіння у Києві підписав столицю як російське місто. У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на таку помилку.
Відповідний коментар написав речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі X.
Позначили Київ як РФ — у МЗС відреагували на помилку Fox News
У неділю, 20 квітня, в ефірі американського телеканалу Fox News під час трансляції великоднього богослужіння Православної церкви України (ПЦУ), яке відбувається в Києві, столицю підписали як російське місто.
У відповідь на це дипломатичне відомство України вимагає вибачень від Fox News за те, що в ефірі позначили Київ російським.
"Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, слід вибачитися і розслідувати, хто припустився помилки", — написав голова МЗС України.
Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про інцидент з помилкою телеканалу Fox News щодо Києва.
Зазначимо, що у неділю, 20 квітня, до України прибув Благодатний вогонь.
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