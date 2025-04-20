Позначили Київ російським - у МЗС відреагували на ефір Fox News

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Тихий/Facebook

Американський телеканал Fox News у неділю, 20 квітня, під час трансляції богослужіння у Києві підписав столицю як російське місто. У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на таку помилку.

Відповідний коментар написав речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі X.

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Скриншот повідомлення речника МЗС/X

Позначили Київ як РФ — у МЗС відреагували на помилку Fox News

У неділю, 20 квітня, в ефірі американського телеканалу Fox News під час трансляції великоднього богослужіння Православної церкви України (ПЦУ), яке відбувається в Києві, столицю підписали як російське місто.

У відповідь на це дипломатичне відомство України вимагає вибачень від Fox News за те, що в ефірі позначили Київ російським.

"Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, слід вибачитися і розслідувати, хто припустився помилки", — написав голова МЗС України.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про інцидент з помилкою телеканалу Fox News щодо Києва.

Зазначимо, що у неділю, 20 квітня, до України прибув Благодатний вогонь.