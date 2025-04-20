Благодатний вогонь прибув в Україну — деталі

Українські прикордонники зустрічають Благодатний вогонь. Фото: ДПСУ/Facebook

У неділю, 20 квітня, до України прибув Благодатний вогонь. Першими його зустріли українські прикордонники у міжнародному пункті пропуску "Устилуг".

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook.

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Благодатний вогонь прибув до України. Фото: ДПСУ/Facebook

До України прибув Благодатний вогонь — деталі

"Благодатний вогонь прибув в Україну: у великодню ніч його першими зустріли прикордонники на "Устилузі", — повідомили у ДПСУ.

Зазначається, що у міжнародному пункті пропуску "Устилуг" прикордонники Волинського загону зустріли Благодатний вогонь, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового.

Прикордонники тримають Благодатний вогонь. Фото: ДПСУ/Facebook

Святиня прибула з Варшави, а охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж. З українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він роз’їдеться по всій Україні — до церков, монастирів і парафій у різних регіонах.

У багатьох храмах уже готуються до його зустрічі, щоб кожен охочий міг запалити свічку від цієї святині та донести її тепло до власного дому.

Скриншот повідомлення ДПСУ/Facebook

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський привітав український народ з Великоднем. Він зазначив, що "зло неодмінно відступить і життя переможе".

Також із Великоднем українців привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він закликав згадати сьогодні у молитвах захисників України.