Благодатний вогонь прибув в Україну — деталі

Благодатний вогонь прибув в Україну — його зустріли прикордонники
У неділю, 20 квітня, до України прибув Благодатний вогонь. Першими його зустріли українські прикордонники у міжнародному пункті пропуску "Устилуг".
Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook.
До України прибув Благодатний вогонь — деталі
"Благодатний вогонь прибув в Україну: у великодню ніч його першими зустріли прикордонники на "Устилузі", — повідомили у ДПСУ.
Зазначається, що у міжнародному пункті пропуску "Устилуг" прикордонники Волинського загону зустріли Благодатний вогонь, який традиційно сходить у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі напередодні святкування Воскресіння Христового.
Святиня прибула з Варшави, а охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж. З українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він роз’їдеться по всій Україні — до церков, монастирів і парафій у різних регіонах.
У багатьох храмах уже готуються до його зустрічі, щоб кожен охочий міг запалити свічку від цієї святині та донести її тепло до власного дому.
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський привітав український народ з Великоднем. Він зазначив, що "зло неодмінно відступить і життя переможе".
Також із Великоднем українців привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він закликав згадати сьогодні у молитвах захисників України.
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