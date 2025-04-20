Благодатный огонь прибыл в Украину - детали

Украинские пограничники встречают Благодатный огонь. Фото: ГПСУ/Facebook

В воскресенье, 20 апреля, в Украину прибыл Благодатный огонь. Первыми его встретили украинские пограничники в международном пункте пропуска "Устилуг".

Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook.

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Благодатный огонь прибыл в Украину. Фото: ГПСУ/Facebook

В Украину прибыл Благодатный огонь — детали

"Благодатный огонь прибыл в Украину: в пасхальную ночь его первыми встретили пограничники на "Устилуге", — сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что в международном пункте пропуска "Устилуг" пограничники Волынского отряда встретили Благодатный огонь, который традиционно сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне празднования Воскресения Христова.

Пограничники держат Благодатный огонь. Фото: ГПСУ/Facebook

Святыня прибыла из Варшавы, а пограничники обеспечили быстрое и безопасное прохождение огня через госграницу. С украинско-польской границы Благодатный огонь направляется в Киев, откуда он разъедется по всей Украине — в церкви, монастыри и приходы в разных регионах.

Во многих храмах уже готовятся к его встрече, чтобы каждый желающий мог зажечь свечу от этой святыни и донести ее тепло в собственный дом.

Скриншот сообщения ГПСУ/Facebook

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинский народ с Пасхой. Он отметил, что "зло непременно отступит и жизнь победит".

Также с Пасхой украинцев поздравил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он призвал вспомнить сегодня в молитвах защитников Украины.