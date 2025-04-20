Зеленський привітав українців з Великоднем — що побажав президент

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

У неділю, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський привітав український народ з Великоднем. Він наголосив, що зло неодмінно відступить і життя переможе.

Своє привітання лідер України опублікував на своїй сторінці у Telegram.

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"Дорогі українці, дорогі українки. Сьогодні дуже особливий день, який ми завжди так чекаємо. Який відзначають мільйони людей — Великдень. День, що є променем світла, особливо яскравого і сильного, у часи, коли чорні хмари прагнуть затягнути наше небо. День, що дає усім нам надію і нагадує, що зло має свою годину, а Бог має свій день.

Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про його страждання і смерть, про його воскресіння. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе", — сказав президент під час свого привітання.

Він зазначив, що сьогодні ці слова зміцнюють нашу віру, яка попри все не згасає 1 152 дні повномасштабної війни. Під час свого звернення Зеленський згадав про обстріли десятки міст України Росією, про удар РФ по Сумах, про удар по дитячому Майданчику у Кривому Розі.

Також президент загадав у своєму відеопривітанні й про військовополонених.

"Саме цінності є тим, що всіх нас об'єднало абсолютно не випадково. Об'єднало у перший день війни і єднає досі — це воля, витримка, небайдужість, людяність. Ось це і є Бог, це його прояв. Він у наших людях, і тому в людях світло, тому в людях сила. В кожному вчинку, в кожному маленькому кроці", — наголосив президент.

Він додав, що ми знаємо, що захищаємо. Знаємо за що, за кого і заради кого боремося. І тому щоразу, якби важко не було, ми не втрачаємо віру. "Бо ця віра — один в одного, в українців, українок. Віра в те, що зло має свою годину, а Бог має свій день".

"Дорогий народе, нехай цей день настане, година зла скінчиться. Прийде день життя, день миру, день України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом за одним столом в мирний Великдень", — привітав Зеленський український народ.

Нагадаємо, що вранці 20 квітня Зеленський повідомив про порушення Росією "Великоднього перемир'я". Лідер країни зазначив, що станом на 6 ранку 20 квітня на фронті відбулося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій окупантів.

Крім того, Зеленський повідомив, що від початку повномасштабної війни РФ проти України, росіяни вбили 67 українських священників.