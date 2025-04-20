Зеленский поздравил украинцев с Пасхой - что пожелал президент

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

В воскресенье, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинский народ с Пасхой. Он подчеркнул, что зло непременно отступит и жизнь победит.

Свое поздравление лидер Украины опубликовал на своей странице в Telegram.

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"Дорогие украинцы, дорогие украинки. Сегодня очень особенный день, который мы всегда так ждем. Который отмечают миллионы людей - Пасха. День, который является лучом света, особенно яркого и сильного, во времена, когда черные тучи стремятся затянуть наше небо. День, который дает всем нам надежду и напоминает, что зло имеет свой час, а Бог имеет свой день.

Это один из смыслов, заложенных в историю Христа. О его страданиях и смерти, о его воскресении. О том, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь победит", — сказал президент во время своего поздравления.

Он отметил, что сегодня эти слова укрепляют нашу веру, которая несмотря ни на что не угасает 1 152 дня полномасштабной войны. Во время своего обращения Зеленский вспомнил об обстрелах десятки городов Украины Россией, об ударе РФ по Сумах, об ударе по детской площадке в Кривом Роге.

Также президент загадал в своем видеопоздравлении и о военнопленных.

"Именно ценности являются тем, что всех нас объединило совершенно не случайно. Объединило в первый день войны и объединяет до сих пор — это воля, выдержка, неравнодушие, человечность. Вот это и есть Бог, это его проявление. Он в наших людях, и поэтому в людях свет, поэтому в людях сила. В каждом поступке, в каждом маленьком шаге", — подчеркнул президент.

Он добавил, что мы знаем, что защищаем. Знаем за что, за кого и ради кого боремся. И поэтому каждый раз, как бы трудно ни было, мы не теряем веру. "Потому что эта вера — друг в друга, в украинцев, украинок. Вера в то, что зло имеет свой час, а Бог имеет свой день".

"Дорогой народ, пусть этот день наступит, час зла закончится. Придет день жизни, день мира, день Украины. День длиной в столетие. И мы сможем снова собраться вместе за одним столом в мирную Пасху", — поздравил Зеленский украинский народ.

Напомним, что утром 20 апреля Зеленский сообщил о нарушении Россией "Пасхального перемирия". Лидер страны отметил, что по состоянию на 6 утра 20 апреля на фронте произошло уже 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий оккупантов.

Кроме того, Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины, россияне убили 67 украинских священников.