Президент України нагадав, що російські окупанти вже знищили понад 600 релігійних об'єктів в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу Великодня. Він закликав український народ вірити, що зло та руїни не переможуть і зазначив, що росіяни з моменту широкомасштабного вторгнення вбили 67 українських священників.

Звернення президента України опубліковано в його соцмережах, в тому числі у Telegram.

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Голова держави зазначив, що сьогодні та завтра мільйони українців ітимуть до церков, але, на жаль, багато хто буде вимушений через російську агресію йти до пошкоджених церков. Зеленський зауважив, що за час широкомасштабного вторгнення російські окупанти знищили шістсот сорок релігійних об’єктів.

"Російська армія – одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам. За роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами", — написав Зеленський.

Він пообіцяв, що всі релігійні споруди, не тільки християнські, будуть заново відбудовані.

Зруйнована окупантами українська церква. Фото: Скриншот

Президент України зазначив, що так само як держава звільняє з російського полону священників і пасторів, так само, вона робить все, щоб захистити українські міста і села й життя людей у них. Зеленський щиро подякував всім, хто в цьому допомагає.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті та позицію ЗСУ щодо "Великоднього перемир'я" Путіна. Він зазначив, що Україна діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку.

Раніше повідомлялось, що попри Великоднє перемир'я російські окупанти вдарили по Херсонщині. Через влучання 8-ми російських FPV-дронів загорілись 7 квартир у багатоповерхівці в Дніпровському районі міста.