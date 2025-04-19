Зеленський прокоментував ситуація на фронті з огляду на Великоднє перемир'я Путіна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті та позицію ЗСУ щодо "Великоднього перемир'я" Путіна. Він зазначив, що Україна діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку.

Про це глава держави заявив у суботу, 19 квітня, у Telegram.

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Зеленський зазначив, що відповідна пропозиція формату повного та безумовного припинення вогню терміном на 30 днів залишається без відповіді Росії вже 39 днів. Він нагадав, що США зробили цю пропозицію, і Україна сприйняла її позитивно, а от Росія ігнорувала.

"Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів", — пояснив президент.

Зокрема, він зауважив, що якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її й по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. На думку Зеленського, це й покаже справжні наміри Росії, "бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс".

Лідер країни повідомив, що наразі згідно з доповіддю Головкома на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія.

"Тому довіри словам із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь. На 21:30 і на 22:00 очікую детальні доповіді Головкома Олександра Сирського після його спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках", — підсумував Зеленський.

Раніше ми писали, що 19 квітня Путін вирішив оголосили "Великоднє перемир'я". Диктатор сказав, що нібито війська РФ зупиняють всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Водночас лідер України Володимир Зеленський у відповідь сказав, що ця заява Путіна є "спробою пограти з життями людей".