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Зеленський відреагував на заяву Путіна про Великоднє "перемир'я"

19 квітня 2025 17:49
Євтушенко Аліна - редактор
Зеленський відреагував на Великоднє "перемир'я" Путіна
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Євтушенко Аліна - редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ініціативу російського диктатора Володимира Путіна про Великоднє "перемир'я". Він назвав ініціативу глави Кремля "спробою пограти з життями людей".

Про це глава держави написав у суботу, 19 квітня в Telegram.

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Великоднє "перемир'я" Путіна — реакція Зеленського

Зазначимо, що 19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "Великоднє перемирʼя". У відповідь на це лідер України Володимир Зеленськи сказав, що це є черговою спробою Путіна пограти з життям людей. 

"Щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей — зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. "Шахеди" в нашому небі — це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", — наголосив президент України.

атака на Київ перемир'я
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Зазначимо, що на тлі заяв Путіна про "Великоднє перемир'я" у низці областей оголошено повітряну тривогу. Зокрема, вибухи лунали у Києві.

Також під час повітряної тривоги 19 квітня вибухи лунали у Київській області. Сили ППО працювали по ворожих цілях.

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