Зеленский отреагировал на Пасхальное "перемирие" Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инициативу российского диктатора Владимира Путина о Пасхальном "перемирии". Он назвал инициативу главы Кремля "попыткой поиграть с жизнями людей".

Об этом глава государства написал в субботу, 19 апреля в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пасхальное "перемирие" Путина — реакция Зеленского

Отметим, что 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "Пасхальное перемирие". В ответ на это лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что это является очередной попыткой Путина поиграть с жизнью людей.

"Относительно очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей — сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту. "Шахеды" в нашем небе - это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей", — подчеркнул президент Украины.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Отметим, что на фоне заявлений Путина о "Пасхальном перемирии" в ряде областей объявлена воздушная тревога. В частности, взрывы раздавались в Киеве.

Также во время воздушной тревоги 19 апреля взрывы раздавались в Киевской области. Силы ПВО работали по вражеским целям.