Зеленский прокомментировал ситуация на фронте, учитывая Пасхальное перемирие Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте и позицию ВСУ относительно "Пасхального перемирия" Путина. Он отметил, что Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны.

Об этом глава государства заявил в субботу, 19 апреля, в Telegram.

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Зеленский отметил, что соответствующее предложение формата полного и безусловного прекращения огня сроком на 30 дней остается без ответа России уже 39 дней. Он напомнил, что США сделали это предложение, и Украина восприняла его положительно, а вот Россия игнорировала.

"Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов", — объяснил президент.

В частности, он отметил, что если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. По мнению Зеленского, это и покажет истинные намерения России, "потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс".

Лидер страны сообщил, что сейчас согласно докладу Главкома на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия.

"Поэтому доверия словам из Москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ. На 21:30 и на 22:00 ожидаю детальные доклады Главкома Александра Сырского после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой по ситуации на конкретных направлениях", — подытожил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Ранее мы писали, что 19 апреля Путин решил объявили "Пасхальное перемирие". Диктатор сказал, что якобы войска РФ останавливают все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В то же время лидер Украины Владимир Зеленский в ответ сказал, что это заявление Путина является "попыткой поиграть с жизнями людей".