Глава МЗС відреагував на Великоднє “перемир’я” Путіна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

У суботу, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "Великоднє перемир'я". Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на таку ініціативу очільника Кремля й закликав бути пильними.

Відповідний коментар Сибіга опублікував на своїй сторінці у соцмережі X.

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Сибіга відреагував на Великоднє "перемир'я" Путіна

У відповідь на оголошення Путіним так званого "Великоднього перемир'я" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що не можна вірити словам російського диктатора.

"Позиція України залишається чіткою та послідовною: ще в Джидді 11 березня ми беззастережно погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів", — нагадав очільник МЗС.

А також наголосив, що Росія відмовилася, і ця російська відмова Сполученим Штатам триває вже 39 днів. Натомість, як зауважив Сибіга, за цей час московський режим висунув різноманітні умови та посилив терор проти України, цивільних людей та цивільної інфраструктури по всій нашій країні.

"Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова", — сказав глава дипломатичного відомства.

Крім того, він зазначив, що Росія в будь-який момент може погодитись на пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню терміном на 30 діб, яка вже з березня на столі.

"Ми хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і все міжнародне співтовариство залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через Росію ця війна почалась і триває", — резюмував Сибіга.

Скриншот повідомлення МЗС/Facebook

Нагадаємо, що у суботу, 19 квітня, глава Кремля Володимир Путін вирішив оголосили "Великоднє перемир'я". Диктатор сказав, що нібито війська РФ зупиняють всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський у відповідь на цю ініціативу сказав, що ця заява Путіна є "спробою пограти з життями людей".