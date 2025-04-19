Глава МИД отреагировал на Пасхальное "перемирие" Путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

В субботу, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "Пасхальное перемирие". Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на такую инициативу главы Кремля и призвал быть бдительными.

Соответствующий комментарий Сибига опубликовал на своей странице в соцсети X.

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Сибига отреагировал на Пасхальное "перемирие" Путина

В ответ на объявление Путиным так называемого "Пасхального перемирия" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что нельзя верить словам российского диктатора.

"Позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта мы безоговорочно согласились с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней", — напомнил глава МИД.

А также отметил, что Россия отказалась, и этот российский отказ Соединенным Штатам продолжается уже 39 дней. Зато, как отметил Сибига, за это время московский режим выдвинул различные условия и усилил террор против Украины, гражданских людей и гражданской инфраструктуры по всей нашей стране.

"Сейчас Путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, мы имеем значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова", — сказал глава дипломатического ведомства.

Кроме того, он отметил, что Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе.

"Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях. Мы также призываем всех наших партнеров и все международное сообщество оставаться бдительными. Только действия демонстрируют правду, а не слова: только из-за России эта война началась и продолжается", — резюмировал Сибига.

Скриншот сообщения МИД/Facebook

Напомним, что в субботу, 19 апреля, глава Кремля Владимир Путин решил объявить "Пасхальное перемирие". Диктатор сказал, что якобы войска РФ останавливают все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в ответ на эту инициативу сказал, что это заявление Путина является "попыткой поиграть с жизнями людей".