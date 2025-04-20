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Зеленский назвал количество священников, убитых РФ за время войны

20 апреля 2025 00:12
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Президент Украины напомнил, что российские оккупанты уже уничтожили более 600 религиозных объектов в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу Пасхи. Он призвал украинский народ верить, что зло и руины не победят и отметил, что россияне с момента широкомасштабного вторжения убили 67 украинских священников.

Обращение президента Украины опубликовано в его соцсетях, в том числе в Telegram.

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Глава государства отметил, что сегодня и завтра миллионы украинцев будут идти в церкви, но, к сожалению, многие будут вынуждены из-за российской агрессии идти в поврежденные церкви. Зеленский отметил, что за время широкомасштабного вторжения российские оккупанты уничтожили шестьсот сорок религиозных объектов.

"Российская армия — одна из самых больших угроз христианским церквям и верующим. За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами", — написал Зеленский.

Он пообещал, что все религиозные сооружения, не только христианские, будут заново отстроены.

Зруйнована окупантами українська церква
Разрушенная оккупантами украинская церковь. Фото: Скриншот

Президент Украины отметил, что так же как государство освобождает из российского плена священников и пасторов, так же, оно делает все, чтобы защитить украинские города и села и жизнь людей в них. Зеленский искренне поблагодарил всех, кто в этом помогает.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте и позицию ВСУ относительно "Пасхального перемирия" Путина. Он отметил, что Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны.

Ранее сообщалось, что несмотря на Пасхальное перемирие российские оккупанты ударили по Херсонщине. Из-за попадания 8-ми российских FPV-дронов загорелись 7 квартир в многоэтажке в Днепровском районе города.

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