Президент Украины напомнил, что российские оккупанты уже уничтожили более 600 религиозных объектов в Украине

Зеленский назвал количество священников, убитых РФ за время войны
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу Пасхи. Он призвал украинский народ верить, что зло и руины не победят и отметил, что россияне с момента широкомасштабного вторжения убили 67 украинских священников.
Обращение президента Украины опубликовано в его соцсетях, в том числе в Telegram.
На что обратил внимание Зеленский в обращении
Глава государства отметил, что сегодня и завтра миллионы украинцев будут идти в церкви, но, к сожалению, многие будут вынуждены из-за российской агрессии идти в поврежденные церкви. Зеленский отметил, что за время широкомасштабного вторжения российские оккупанты уничтожили шестьсот сорок религиозных объектов.
"Российская армия — одна из самых больших угроз христианским церквям и верующим. За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами", — написал Зеленский.
Он пообещал, что все религиозные сооружения, не только христианские, будут заново отстроены.
Президент Украины отметил, что так же как государство освобождает из российского плена священников и пасторов, так же, оно делает все, чтобы защитить украинские города и села и жизнь людей в них. Зеленский искренне поблагодарил всех, кто в этом помогает.
Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте и позицию ВСУ относительно "Пасхального перемирия" Путина. Он отметил, что Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны.
Ранее сообщалось, что несмотря на Пасхальное перемирие российские оккупанты ударили по Херсонщине. Из-за попадания 8-ми российских FPV-дронов загорелись 7 квартир в многоэтажке в Днепровском районе города.
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