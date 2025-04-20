Зеленський повідомив про ситуацію на фронту та порушення "Великоднього перемир'я"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 6 ранку 20 квітня на фронті відбулося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій окупантів. Відтак, росіяни порушили "Великоднє перемир’я", яке оголосив Путін у суботу.

Про це глава держави повідомив у Telegram, 20 квітня.

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Зеленський зазначив, що згідно з доповіддю Головкома ЗСУ Сирського щодо фронту станом на 06:00, на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів.

Крім того, в ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" — три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку — одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом.

Зокрема, у Курській області були російські артилерійські удари та застосування дронів.

Президент наголосив, що українські військові всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Глава держав зауважив, що Україна діятиме й надалі дзеркально.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

За даними очільника країни, у період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

"В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації", — підсумував лідер України.

Нагадаємо, що 19 квітня Путін вирішив оголосили "Великоднє перемир'я". Російський диктатор заявив, що нібито війська РФ зупиняють всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

У відповідь на це президент Зеленський сказав, що Україна діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку.