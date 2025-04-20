Зеленский сообщил о ситуации на фронте и нарушении "Пасхального перемирия"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 6 утра 20 апреля на фронте произошло уже 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий оккупантов. Следовательно, россияне нарушили "Пасхальное перемирие", которое объявил Путин в субботу.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, 20 апреля.

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Ситуация на фронте во время "Пасхального перемирия"

Зеленский отметил, что согласно докладу Главкома ВСУ Сырского по фронту по состоянию на 06:00, на разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений.

Кроме того, в ОТГ "Старобельск" зафиксировано одно боестолкновение, в ОТГ "Донецк" — три боестолкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении — одно в районе Степного. Десятки применений FPV врагом.

В частности, в Курской области были российские артиллерийские удары и применение дронов.

Президент подчеркнул, что украинские военные везде отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Глава государств отметил, что Украина будет действовать и в дальнейшем зеркально.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

По данным главы страны, в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

"В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью выполнять условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией", — подытожил лидер Украины.

Напомним, что 19 апреля Путин решил объявили "Пасхальное перемирие". Российский диктатор заявил, что якобы войска РФ останавливают все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В ответ на это президент Зеленский сказал, что Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны.