Сирський привітав українців з Великоднем — що побажав

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський/Telegram

У неділю, 20 квітня, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українських військових та цивільних з Великоднем. Він закликав згадати сьогодні у молитвах захисників України.

Своє привітання Сирський опублікував у Telegram.

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"Христос воскрес! Дорогі бойові побратими й посестри! У цей радісний, світлий та святий день щиро вітаю вас із найбільшим християнським святом — Воскресінням Господнім. Цього року символічно збіглися дати святкування Воскресіння Христового православними, католиками та протестантами", — так почав головком привітання.

Він зазначив, що особливі вітання зі святом спрямовує тим, хто відзначає Великдень не в родинному колі, а на бойовому чергуванні, на передовій війни за волю та незалежність України. Він нагадав, що саме завдяки військовим ЗСУ український народ може святкувати це величне свято у відносній безпеці в тилу.

Крім того, Сирський закликав українців згадати сьогодні у своїх молитвах українських воїнів, які захищають наш спокій і мир.

"Підтримуйте Сили оборони України. Ми маємо зберігати єдність українського народу, бо тільки разом можемо подолати ворога. Як воскреслий Христос переміг смерть — так і ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників та здобувши справедливий мир. Благополучних і радісних Великодніх свят!" — привітав Головнокомандувач ЗСУ.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Нагадаємо, що українців з Великоднем також вже привітав президент Володимир Зеленський. У своєму привітанні він згадав про атаки РФ на міста України.

Крім того, раніше Зеленський повідомив про порушення Росією "Великоднього перемир'я". За його словами, станом на 6 ранку 20 квітня на фронті відбулося вже 59 російських обстрілів.