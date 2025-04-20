Сырский поздравил украинцев с Пасхой - что пожелал

Сырский душевно поздравил украинцев с Пасхой — что сказал
В воскресенье, 20 апреля, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил украинских военных и гражданских с Пасхой. Он призвал вспомнить сегодня в молитвах защитников Украины.
Свое поздравление Сырский опубликовал в Telegram.
Сырский поздравил с Пасхой — что пожелал
"Христос воскрес! Дорогие боевые побратимы и сестры! В этот радостный, светлый и святой день искренне поздравляю вас с самым большим христианским праздником — Воскресением Господним. В этом году символически совпали даты празднования Воскресения Христова православными, католиками и протестантами", — так начал главком поздравления.
Он отметил, что особые поздравления с праздником направляет тем, кто отмечает Пасху не в семейном кругу, а на боевом дежурстве, на передовой войны за свободу и независимость Украины. Он напомнил, что именно благодаря военным ВСУ украинский народ может праздновать этот величественный праздник в относительной безопасности в тылу.
Кроме того, Сырский призвал украинцев вспомнить сегодня в своих молитвах украинских воинов, которые защищают наш покой и мир.
"Поддерживайте Силы обороны Украины. Мы должны сохранять единство украинского народа, потому что только вместе можем преодолеть врага. Как воскресший Христос победил смерть — так и мы победим тьму войны, одолев российских захватчиков и получив справедливый мир. Благополучных и радостных Пасхальных праздников!" — поздравил Главнокомандующий ВСУ.
Напомним, что украинцев с Пасхой также уже поздравил президент Владимир Зеленский. В своем поздравлении он упомянул об атаках РФ на города Украины.
Кроме того, ранее Зеленский сообщил о нарушении Россией "Пасхального перемирия". По его словам, по состоянию на 6 утра 20 апреля на фронте произошло уже 59 российских обстрелов.
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