Сырский поздравил украинцев с Пасхой - что пожелал

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский/Telegram

В воскресенье, 20 апреля, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил украинских военных и гражданских с Пасхой. Он призвал вспомнить сегодня в молитвах защитников Украины.

Свое поздравление Сырский опубликовал в Telegram.

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"Христос воскрес! Дорогие боевые побратимы и сестры! В этот радостный, светлый и святой день искренне поздравляю вас с самым большим христианским праздником — Воскресением Господним. В этом году символически совпали даты празднования Воскресения Христова православными, католиками и протестантами", — так начал главком поздравления.

Он отметил, что особые поздравления с праздником направляет тем, кто отмечает Пасху не в семейном кругу, а на боевом дежурстве, на передовой войны за свободу и независимость Украины. Он напомнил, что именно благодаря военным ВСУ украинский народ может праздновать этот величественный праздник в относительной безопасности в тылу.

Кроме того, Сырский призвал украинцев вспомнить сегодня в своих молитвах украинских воинов, которые защищают наш покой и мир.

"Поддерживайте Силы обороны Украины. Мы должны сохранять единство украинского народа, потому что только вместе можем преодолеть врага. Как воскресший Христос победил смерть — так и мы победим тьму войны, одолев российских захватчиков и получив справедливый мир. Благополучных и радостных Пасхальных праздников!" — поздравил Главнокомандующий ВСУ.

Скриншот сообщения Сирского/Facebook

Напомним, что украинцев с Пасхой также уже поздравил президент Владимир Зеленский. В своем поздравлении он упомянул об атаках РФ на города Украины.

Кроме того, ранее Зеленский сообщил о нарушении Россией "Пасхального перемирия". По его словам, по состоянию на 6 утра 20 апреля на фронте произошло уже 59 российских обстрелов.