Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В МИД резко отреагировали на ошибку Fox News относительно Киева arrow

В МИД резко отреагировали на ошибку Fox News относительно Киева

20 апреля 2025 14:27
Евтушенко Алина - редактор
Обозначили Киев российским - в МИД отреагировали на эфир Fox News
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Тихий/Facebook
Евтушенко Алина - редактор

Американский телеканал Fox News в воскресенье, 20 апреля, во время трансляции богослужения в Киеве подписал столицу как российский город. В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на такую ошибку.

Соответствующий комментарий написал представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.

Реклама
Читайте также:
Помилка Fox News
Скриншот сообщения спикера МИД/X

Обозначили Киев как РФ — в МИД отреагировали на ошибку Fox News

В воскресенье, 20 апреля, в эфире американского телеканала Fox News во время трансляции пасхального богослужения Православной церкви Украины (ПЦУ), которое проходит в Киеве, столицу подписали как российский город.

В ответ на это дипломатическое ведомство Украины требует извинений от Fox News за то, что в эфире обозначили Киев российским.

"Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто допустил ошибку", — написал глава МИД Украины.

Напомним, что ранее мы сообщали об инциденте с ошибкой телеканала Fox News в отношении Киева.

Отметим, что в воскресенье, 20 апреля, в Украину прибыл Благодатный огонь.

Киев скандал МИД СМИ война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама