Обозначили Киев российским - в МИД отреагировали на эфир Fox News

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Тихий/Facebook

Американский телеканал Fox News в воскресенье, 20 апреля, во время трансляции богослужения в Киеве подписал столицу как российский город. В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на такую ошибку.

Соответствующий комментарий написал представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.

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Обозначили Киев как РФ — в МИД отреагировали на ошибку Fox News

В воскресенье, 20 апреля, в эфире американского телеканала Fox News во время трансляции пасхального богослужения Православной церкви Украины (ПЦУ), которое проходит в Киеве, столицу подписали как российский город.

В ответ на это дипломатическое ведомство Украины требует извинений от Fox News за то, что в эфире обозначили Киев российским.

"Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто допустил ошибку", — написал глава МИД Украины.

Напомним, что ранее мы сообщали об инциденте с ошибкой телеканала Fox News в отношении Киева.

Отметим, что в воскресенье, 20 апреля, в Украину прибыл Благодатный огонь.