Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ведущий Fox News попал в скандал из-за заявлений о бездомных

Ведущий Fox News попал в скандал из-за заявлений о бездомных

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 09:13
Брайан Килмейд предложил убить психически больных и бездомных людей
Эфир Fox News. Фото: кадр из видео

Ведущий Fox News Брайан Килмейд предложил избавиться от психически больных и бездомных людей. Как вариант, он предлагает принудительную смертельную инъекцию, или что-то подобное.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

Реклама
Читайте также:

Детали скандала

Причиной такого высказывания стало заявление гостя студии о том, что на программы для бездомных выделяются огромные средства, а они в основном не хотят получать необходимую помощь, как и психически нездоровые люди. Гость предложил дать таким людям выбор: либо они принимают ресурсы, которые дает государство, либо садятся в тюрьму.

"Или принудительная смертельная инъекция, ну или что-то такое. Просто убейте их", — добавил Килмейд.

Реакция соцсетей

В соцсетях заявление ведущего Fox News подняло волну возмущения. Пользователи начали тегать в своих сообщениях телеканал, ожидая его официальной реакции.

Что известно о принудительных смертельных инъекциях

Такие инъекции использовались во время нацистской программы "T4". Это был один из методов "ликвидации" людей с инвалидностью и психическими заболеваниями, которых нацистский режим считал "непригодными" для жизни. До 1941 года нацисты казнили более 70 тысяч человек благодаря программе "T4".

Напомним, ранее ведущий Fox News Джесси Уоттерс назвал аннексию Канады "привилегией".

Кроме того, в апреле во время трансляции богослужения в Киеве Fox News подписал украинскую столицу Киев как российский город.

США скандал смерть бездомные телеканалы телеведущие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации