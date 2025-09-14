Брайан Килмейд предложил убить психически больных и бездомных людей

Эфир Fox News. Фото: кадр из видео

Ведущий Fox News Брайан Килмейд предложил избавиться от психически больных и бездомных людей. Как вариант, он предлагает принудительную смертельную инъекцию, или что-то подобное.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

Детали скандала

Причиной такого высказывания стало заявление гостя студии о том, что на программы для бездомных выделяются огромные средства, а они в основном не хотят получать необходимую помощь, как и психически нездоровые люди. Гость предложил дать таким людям выбор: либо они принимают ресурсы, которые дает государство, либо садятся в тюрьму.

"Или принудительная смертельная инъекция, ну или что-то такое. Просто убейте их", — добавил Килмейд.

Реакция соцсетей

В соцсетях заявление ведущего Fox News подняло волну возмущения. Пользователи начали тегать в своих сообщениях телеканал, ожидая его официальной реакции.

Что известно о принудительных смертельных инъекциях

Такие инъекции использовались во время нацистской программы "T4". Это был один из методов "ликвидации" людей с инвалидностью и психическими заболеваниями, которых нацистский режим считал "непригодными" для жизни. До 1941 года нацисты казнили более 70 тысяч человек благодаря программе "T4".

Напомним, ранее ведущий Fox News Джесси Уоттерс назвал аннексию Канады "привилегией".

Кроме того, в апреле во время трансляции богослужения в Киеве Fox News подписал украинскую столицу Киев как российский город.