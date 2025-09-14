Ведущий Брайан Килмейд извинился за призыв убивать психически больных и бездомных

Брайан Килмейд. Фото: кадр из видео

Американский ведущий Fox News Брайан Килмейд попросил прощения за призыв убивать психически больных и бездомных людей. По его словам, он опрометчиво сказал о смертельных инъекциях.

Об этом Брайан Килмейд заявил в эфире Fox News в воскресенье, 14 сентября.

Килмейд попросил прощения

Ведущий извинился за "крайне бездушное замечание"

"Я, конечно, понимаю, что не все психически больные бездомные ведут себя как тот преступник в Северной Каролине, и что многие бездомные заслуживают нашего сочувствия и поддержки", — подчеркнул Килмейд.

Скандальное заявление ведущий сказал, когда в эфире обсуждали убийство украинки Ирины Заруцкой.

Напомним, Килмейд предложил избавиться от психически больных и бездомных людей. Он высказался о потраченных средствах на программы для бездомных.

А недавно обвиняемый в убийстве Ирины Заруцкой заявил, что зарезал ее, поскольку девушка "читала его мысли". Известно, что у мужчины параноидальная шизофрения.