Інавгурація Трампа 2025 — яку суму пожертв вдалося зібрати політику

Вдруге побив рекорд — яку суму Трамп зібрав на інавгурацію
Вже сьогодні о 19:00 за київським часом у Вашингтоні відбудеться інавгурація Дональда Трампа. На заходи, пов'язані з прийняттям присяги новим президентом, зібрали рекордну суму.
Про це повідомляє видання Associated Press.
Скільки Трамп зібрав на інавгураційні заходи
Новообраний президент США Дональд Трамп зібрав понад 170 мільйонів доларів на свою інавгурацію у 2025 році. Це рекордна сума. Трампу для інавгурації у 2025 році вдалося зібрати більш ніж удвічі більшу суму, ніж зібрав Джо Байден чотири роки тому.
Кошти, які зібрав інавгураційний комітет новообраного президента, можуть використати для оплати різних заходів. Наприклад, гроші можуть піти на саму церемонію, а також парад і інавгураційні бали. Кошти, які залишаться, ймовірно, використають для майбутньої президентської бібліотеки Трампа.
Додамо, що такий рекорд Трамп встановлює не вперше. На свою інавгурацію у 2017 році він також зібрав рекордну на той час суму пожертв. Йдеться про майже 107 мільйонів доларів.
Нагадаємо, церемонію інавгурації Дональда Трампа перенесуть у приміщення. Новообраний очільник США пояснив це холодною погодою. Це відбудеться вперше за останні 40 років.
Джо Байден у свій останній робочий день на посаді Президента США заявив, що він "нікуди не йде". Політик пояснив, що залишаться в громадському житті після свого відходу з Білого дому.
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