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Вдруге побив рекорд — яку суму Трамп зібрав на інавгурацію

20 січня 2025 13:04
Ольга Антоновська - редактор
Інавгурація Трампа 2025 — яку суму пожертв вдалося зібрати політику
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Вже сьогодні о 19:00 за київським часом у Вашингтоні відбудеться інавгурація Дональда Трампа. На заходи, пов'язані з прийняттям присяги новим президентом, зібрали рекордну суму.

Про це повідомляє видання Associated Press.

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Новообраний президент США Дональд Трамп зібрав понад 170 мільйонів доларів на свою інавгурацію у 2025 році. Це рекордна сума. Трампу для інавгурації у 2025 році вдалося зібрати більш ніж удвічі більшу суму, ніж зібрав Джо Байден чотири роки тому.

Скільки зібрали коштів на інавгурацію Трампа
Факти про інавгурацію Дональда Трампа. Інфографіка: Слово і Діло

Кошти, які зібрав інавгураційний комітет новообраного президента, можуть використати для оплати різних заходів. Наприклад, гроші можуть піти на саму церемонію, а також парад і інавгураційні бали. Кошти, які залишаться, ймовірно, використають для майбутньої президентської бібліотеки Трампа.

Додамо, що такий рекорд Трамп встановлює не вперше. На свою інавгурацію у 2017 році він також зібрав рекордну на той час суму пожертв. Йдеться про майже 107 мільйонів доларів.

Нагадаємо, церемонію інавгурації Дональда Трампа перенесуть у приміщення. Новообраний очільник США пояснив це холодною погодою. Це відбудеться вперше за останні 40 років.

Джо Байден у свій останній робочий день на посаді Президента США заявив, що він "нікуди не йде". Політик пояснив, що залишаться в громадському житті після свого відходу з Білого дому.

США Дональд Трамп гроші президент інавгурація Трампа

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