Инаугурация Трампа 2025 — какую сумму пожертвований удалось собрать политику

Второй раз побил рекорд — какую сумму Трамп собрал на инаугурацию
Уже сегодня в 19:00 по киевскому времени в Вашингтоне состоится инаугурация Дональда Трампа. На мероприятия, связанные с принятием присяги новым президентом, собрали рекордную сумму.
Об этом сообщает издание Associated Press.
Сколько Трамп собрал на инаугурационные мероприятия
Новоизбранный президент США Дональд Трамп собрал более 170 миллионов долларов на свою инаугурацию в 2025 году. Это рекордная сумма. Трампу для инаугурации в 2025 году удалось собрать более чем вдвое большую сумму, чем собрал Джо Байден четыре года назад.
Средства, которые собрал инаугурационный комитет новоизбранного президента, могут использовать для оплаты различных мероприятий. Например, деньги могут пойти на саму церемонию, а также парад и инаугурационные балы. Средства, которые останутся, вероятно, используют для будущей президентской библиотеки Трампа.
Добавим, что такой рекорд Трамп устанавливает не впервые. На свою инаугурацию в 2017 году он также собрал рекордную на то время сумму пожертвований. Речь идет о почти 107 миллионах долларов.
Напомним, церемонию инаугурации Дональда Трампа перенесут в помещение. Новоизбранный глава США объяснил это холодной погодой. Это произойдет впервые за последние 40 лет.
Джо Байден в свой последний рабочий день на посту Президента США заявил, что он "никуда не уходит". Политик объяснил, что останется в общественной жизни после своего ухода из Белого дома.
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