Инаугурация Трампа 2025 — какую сумму пожертвований удалось собрать политику

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Уже сегодня в 19:00 по киевскому времени в Вашингтоне состоится инаугурация Дональда Трампа. На мероприятия, связанные с принятием присяги новым президентом, собрали рекордную сумму.

Об этом сообщает издание Associated Press.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп собрал более 170 миллионов долларов на свою инаугурацию в 2025 году. Это рекордная сумма. Трампу для инаугурации в 2025 году удалось собрать более чем вдвое большую сумму, чем собрал Джо Байден четыре года назад.

Факты об инаугурации Дональда Трампа. Инфографика: Слово і Діло

Средства, которые собрал инаугурационный комитет новоизбранного президента, могут использовать для оплаты различных мероприятий. Например, деньги могут пойти на саму церемонию, а также парад и инаугурационные балы. Средства, которые останутся, вероятно, используют для будущей президентской библиотеки Трампа.

Добавим, что такой рекорд Трамп устанавливает не впервые. На свою инаугурацию в 2017 году он также собрал рекордную на то время сумму пожертвований. Речь идет о почти 107 миллионах долларов.

Напомним, церемонию инаугурации Дональда Трампа перенесут в помещение. Новоизбранный глава США объяснил это холодной погодой. Это произойдет впервые за последние 40 лет.

Джо Байден в свой последний рабочий день на посту Президента США заявил, что он "никуда не уходит". Политик объяснил, что останется в общественной жизни после своего ухода из Белого дома.