Обмін полоненими 19 червня - Зеленський показав кадри повернення героїв

Повернення військових. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У четвер, 19 червня, українські військові повернулися додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року.

Кадри обміну показав Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Як герої повернулися додому

На відео можна побачити, як військові виходять з автобусів — їх зустрічають рідні та близькі.

"Вдома", — лаконічно написав український лідер.

Нагадаємо, що у четвер, 19 червня, відбулася чергова операція з обміну полоненими між Україною та Росією. До України повернулися наші військові, які перебували в полоні, — тепер вони знову вдома, на рідній землі.

Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що процес обміну військовополоненими матиме продовження вже цього тижня. За його словами, робота над поверненням захисників триває безперервно.