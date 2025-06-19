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Вдома — Зеленський показав кадри повернення героїв

19 червня 2025 16:34
Анастасія Писаненко - редактор
Обмін полоненими 19 червня - Зеленський показав кадри повернення героїв
Повернення військових. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Анастасія Писаненко - редактор

У четвер, 19 червня, українські військові повернулися додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року.

Кадри обміну показав Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Як герої повернулися додому

На відео можна побачити, як військові виходять з автобусів — їх зустрічають рідні та близькі.

"Вдома", — лаконічно написав український лідер.

Нагадаємо, що у четвер, 19 червня, відбулася чергова операція з обміну полоненими між Україною та Росією. До України повернулися наші військові, які перебували в полоні, — тепер вони знову вдома, на рідній землі.

Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив, що процес обміну військовополоненими матиме продовження вже цього тижня. За його словами, робота над поверненням захисників триває безперервно.

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