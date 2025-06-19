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Дома — Зеленский показал кадры возвращения героев

19 июня 2025 16:34
Анастасия Писаненко - редактор
Обмен пленными 19 июня - Зеленский показал кадры возвращения героев
Возвращение военных. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Анастасия Писаненко - редактор

В четверг, 19 июня, украинские военные вернулись домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находилось в плену с 2022 года.

Кадры обмена показал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Как герои вернулись домой

На видео можно увидеть, как военные выходят из автобусов — их встречают родные и близкие.

"Дома", — лаконично написал украинский лидер.

Напомним, что в четверг, 19 июня, состоялась очередная операция по обмену пленными между Украиной и Россией. В Украину вернулись наши военные, которые находились в плену, — теперь они снова дома, на родной земле.

Накануне Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс обмена военнопленными будет иметь продолжение уже на этой неделе. По его словам, работа над возвращением защитников продолжается непрерывно.

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